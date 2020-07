Juventus-Lazio, Sarri: "Scudetto vicino ma non ancora raggiunto" (Di martedì 21 luglio 2020) La Juventus vince soffrendo grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo . La Lazio, falcidiata dagli infortuni, esce sconfitta dall'Allianz Stadium ma a testa alta. Il portoghese la sblocca su rigore, ... Leggi su quotidiano

juventusfc : #JuveLazio, il post match sul nostro sito e sulla nostra App ???? Report ? - juventusfc : KICK-OFF |??| Fischio d'inizio all'Allianz Stadium! Tutti con i ragazzi, #FinoAllaFine ?? Live Match su… - JuventusTV : ?? SIAMO LIVE ?? Viviamo insieme il post-partita di #JuveLazio! Con noi c'è Sandro #Campagna, CT del Settebello!!… - infoitsport : Juventus-Lazio 2-1, il tabellino - MukherjeeWritam : RT @juventusfc: Buongiorno con le foto più belle di #JuveLazio! ???????? Gallery: -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Lazio

La sfuriata di Conte per la composizione del calendario, oltre a essere ai confini del grottesco per il contenuto delle lamentele (e lo vedremo), nasconde un as ...E' Paulo Dybala il migliore in campo nella sfida di campionato vinta dalla Juventus contro la Lazio allo "Stadium" per i colleghi di "Eurosport": voto 7,5 per l'argentino, autore di grandi giocate e ...