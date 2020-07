Juventus, i giocatori festeggiano già lo scudetto. Ronaldo: “Ci siamo quasi” (Di martedì 21 luglio 2020) Non davanti alle telecamere, forse per una questione di scaramanzia, ma i giocatori della Juventus festeggiano già lo scudetto sui social. Non è ancora arrivata la matematica, ma la sensazione è che con la vittoria sulla Lazio si sia fatto il passo decisivo. E in tanti della rosa bianconera si lasciano andare a delle esultanze sui propri profili. A cominciare da Cristiano Ronaldo, che scrive “Ci siamo quasi”, passando per Pjanic con il suo “Game, set, match”. “Tre punti importanti”, così De Ligt, mentre Rabiot, tra i migliori in campo, sceglie un “Bella vittoria!!! 3 punti importantissimi ragazzi”. E sono tanti altri, da Ramsey a Danilo, che hanno voluto celebrare questa vittoria. Leggi su sportface

