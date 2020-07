Juventus, De Sciglio verso l’addio: pronto il rinforzo sulla fascia (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo stagioni, il divorzio tra Mattia De Sciglio e la Juventus sembra davvero vicino. Il terzino italiano ha diverse richieste dall'estero, con Barcellona e Paris Saint-Germain in pole position. Al contempo i bianconeri appaiono piuttosto convinti della necessità di cambiare alcuni elementi in rosa per provare a rinnovarsi. Dunque l'addio è un'ipotesi davvero concreta.OCCASIONEDel resto la Juventus sembra avere in casa l'alternativa a De Sciglio. Si tratta del giovanissimo Luca Pellegrini, acquistato dalla Roma un anno fa nell'affare Spinazzola e girato in prestito al Cagliari. Il giocatore ha ben figurato con i sardi, contribuendo all'ottima partenza sotto la gestione di Rolando Maran. Pellegrini finirebbe per fare da vice Alex Sandro, in attesa di diventare titolare a tutti gli effetti. Lo riporta il ... Leggi su itasportpress

juve_magazine : RT @calciomercato_m: JUVENTUS - L'avventura di De Sciglio al capolinea? - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: JUVENTUS - L'avventura di De Sciglio al capolinea? - roma_magazine : RT @calciomercato_m: JUVENTUS - L'avventura di De Sciglio al capolinea? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - L'avventura di De Sciglio al capolinea? - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: JUVENTUS - L'avventura di De Sciglio al capolinea? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Sciglio Juventus, De Sciglio sarà ceduto ilBianconero De Ligt ha giocato Juventus-Lazio con la spalla destra fasciata: dovrà operarsi

Il centrale difensivo olandese ha stretto i denti ed è sceso in campo contro la Lazio con una rigida fasciatura alla spalla. A fine stagione verrà operato, nel frattempo sta aiutando la Juventus e Sar ...

JUVENTUS - L'avventura di De Sciglio al capolinea?

Secondo il Corriere dello Sport, il futuro di Mattia De Sciglio sembra essere lontano da Torino. Sarebbero infatti, in forte ascesa le possibilità di permanenza alla Juventus di Luca Pellegrini. Se ...

Il centrale difensivo olandese ha stretto i denti ed è sceso in campo contro la Lazio con una rigida fasciatura alla spalla. A fine stagione verrà operato, nel frattempo sta aiutando la Juventus e Sar ...Secondo il Corriere dello Sport, il futuro di Mattia De Sciglio sembra essere lontano da Torino. Sarebbero infatti, in forte ascesa le possibilità di permanenza alla Juventus di Luca Pellegrini. Se ...