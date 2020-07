Juventus, affondo per Zapata: l’Atalanta ha rifiutato un’offerta da 50 milioni (Di martedì 21 luglio 2020) Zapata Juventus- Come evidenziato da Gianluca Di Marzio, l’Atalanta ha rifiutato un’offerta da 50 milioni di euro per Zapata da parte di una squadra estera. Un rifiuto che conferma la volontà dell’Atalanta di incassare almeno 60 milioni dalla cessione del centravanti colombiano. Paratici potrebbe tentare l’affondo mettendo sul piatto anche qualche contropartita tecnica, ma la sensazione è che l’Atalanta non farà sconti. Zapata Juventus, centravanti ideale con Ronaldo e Dybala Zapata potrebbe rappresentare l’identikit giusto da affiancare a Cristiano Ronaldo e Dybala. Forza fisica, abilità nella protezione della palla e ottimo lavoro di sponda. Leggi anche: ... Leggi su juvedipendenza

Non è ancora il tempo degli affondi, ma gli indizi di mercato stanno delineando una griglia di partenza sempre più precisa in vista di agosto. C’è tempo per nuovi sorpassi, però in questo momento è se ...

Juve, nono scudetto di fila per merito delle rivali: ma in Champions è diverso. Sarri, perché Dybala dalla panchina?

La ricreazione è finita. Dopo tre partite in cui aveva raccolto soltanto due sofferti pareggi contro Atalanta e Sassuolo, la Juventus torna al successo, battend ...

Non è ancora il tempo degli affondi, ma gli indizi di mercato stanno delineando una griglia di partenza sempre più precisa in vista di agosto. C'è tempo per nuovi sorpassi, però in questo momento è se ...