Juric: "L'offerta del Verona? In questi giorni la mia decisione" (Di martedì 21 luglio 2020) Verona - Vigilia di campionato per il Verona , atteso dalla trasferta di Torino sponda granata. Ma Ivan Juric , in conferenza stampa, ha esordito spiegando lo stato della trattativa con il club sulla ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Juric: 'L'offerta del Verona? In questi giorni la mia decisione': Il tecnico: 'Ringrazio il presidente Setti per l'… - VeronaNews_net : Juric: “Offerta generosa di Setti. Sto valutando” – - HellasLive : #HellasVerona, #Juric: “Offerta generosa del Presidente. Lo devo solo ringraziare. Le mie valutazioni sono di carat… - giannattasius : Ivan #Juric alla vigilia di @TorinoFC_1906-@HellasVeronaFC: 'Tra oggi e domani prenderò una decisione sul mio futur… - infoitsport : Il Verona e Juric, dall’Hellas offerta al rialzo -