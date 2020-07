JIP si occuperà della produzione, della R&S e dello sviluppo di nuovi prodotti Olympus (Di martedì 21 luglio 2020) Come già detto Olympus chiude con il business fotografico e JIP onorerà l’ultima tabella di marcia delle lenti e continuerà lo sviluppo dei prodotti – ma il marchio Olympus non è ancora confermato. In una dichiarazione congiunta, Japan Industrial Partners (JIP) e Olympus hanno fatto alcuni annunci chiave sul futuro del business Olympus Imaging, tra cui il continuo sviluppo di nuovi prodotti. Tuttavia, il futuro del marchio Olympus su questi prodotti non è stato affrontato. Di fondamentale interesse per gli attuali utenti Olympus (così come per Panasonic, Blackmagic e altri sistemi Micro Quattro Terzi), è stato confermato che ... Leggi su fotografareindigitale

