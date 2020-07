Jennifer Aniston mostra su Instagram la foto shock dell'amico intubato: 'Questo è Covid, è reale' (Di martedì 21 luglio 2020) Un uomo con gli occhi chiusi, intubato e steso su un lettino di ospedale. A pubblicare la foto shock è stata Jennifer Aniston, per sensibilizzare i follower sull'importanza della prevenzione nella ... Leggi su tgcom24.mediaset

fanpage : 'Questo è il nostro amico Kevin, perfettamente sano, nessun problema di salute alla base. Questo è #COVID19 Questo… - Adnkronos : 'Questo è il #Covid', #JenniferAniston pubblica foto choc - roberto_lamela : RT @roberto_lamela: L’appello di #Aniston e #Cox: «Usate la #mascherina. Il nostro amico Kevin è stato in terapia intensiva» #21Luglio… - beretta_gio : RT @roberto_lamela: L’appello di #Aniston e #Cox: «Usate la #mascherina. Il nostro amico Kevin è stato in terapia intensiva» #21Luglio… - roberto_lamela : L’appello di #Aniston e #Cox: «Usate la #mascherina. Il nostro amico Kevin è stato in terapia intensiva»… -