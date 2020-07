Jeff Bezos record: il 20 luglio ha guadagnato 13 miliardi di dollari in un solo giorno (Di martedì 21 luglio 2020) 13 miliardi di dollari in un solo giorno: è questa la cifra dei guadagni di Jeff Bezos stimata da Bloomberg, la nota multinazionale statunitense che fa i conti in tasca ai ricchi di tutto il mondo. Un ... Leggi su quotidiano

Jeff Bezos Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Jeff Bezos