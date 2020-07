Italia, amichevole con l’Estonia a Benevento. All’Olimpico contro la Polonia in Nations League (Di martedì 21 luglio 2020) La Figc ha reso note le sedi per le partite che l’Italia giocherà nel mese di novembre prossimo. L’amichevole contro l’Estonia in programma mercoledì 11 novembre alle 20.45 si disputerà per la prima volta nella storia della nazionale maggiore allo stadio Vigorito di Benevento, mentre a stretto giro di posta sarà la volta della sfida di Nations League contro la Polonia che verrà giocata nel ben più abituale Olimpico di Roma domenica 15 novembre alle ore 20.45. Questo il calendario dei prossimi impegni dei ragazzi di Mancini. 4 settembre (Nations League): Italia-Bosnia Erzegovina (ore 20.45) – Firenze7 settembre ... Leggi su sportface

Italia, prima volta a Benevento: a novembre contro l'Estonia

