Irene Capuano ha un nuovo fidanzato: l’ex corteggiatrice ufficializza la relazione su Ig (Di martedì 21 luglio 2020) C’è un nuovo amore nella vita di Irene Capuano dopo la fine della storia d’amore con Luigi Mastroianni, l’ex cortreggiatrice conferma su Instagram Torna ad attirare l’attenzione del gossip Irene Capuano, divenuta nota per aver partecipato ad una delle passate edizioni del Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. A Uomini e Donne l’ex corteggiatrice era riuscita a fare breccia nel cuore di Luigi Mastroianni. Dopo essere usciti insieme dalla trasmissione sembravano più innamorati e felici che mai. Sui social si mostravano sempre più complici, con il passare del tempo però le cose tra loro sono cambiate. Dopo la rottura ai fan avevano spiegato che la ... Leggi su nonsolo.tv

Irene Capuano, conosciuta ai più per essere stata corteggiatrice nel dating show di Canale 5 Uomini e Donne, è tornata ad infiammare il gossip dell'estate 2020 per una notizia che riguarda la sua vita ...