Iraq, rapita a Bagdad un'operatrice culturale tedesca

Shockingly, our friend Hella got kidnapped in baghdad today, we all hope that she will return to us safe and ...

BAGDAD. Un gruppo di miliziani armati ha sequestrato questa mattina Hella Mewis, mediatrice culturale tedesca impegnata in Iraq. Il rapimento è avvenuto in una strada di Bagdad, ha sottolineato il min ...

