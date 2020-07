Interviste TV: format o mancanza di idee? (Di martedì 21 luglio 2020) Diaco intervista Mara Venier Le Interviste e i faccia a faccia erano e sono un punto fermo della nostra televisione. Se in passato l’intervista doveva svelare verità sull’intervistato, oggi, salvo alcune eccezioni, per molti programmi è un trucco per non pensare ad un format vero e proprio su cui reggere un’intera trasmissione, colmando in questo modo la mancanza di idee. Le Interviste hanno ormai contaminato tutti i canali e tutte le fasce orarie: si inizia di prima mattina con Uno Mattina fino ad arrivare a notte inoltrata, sottovoce, con Marzullo. Alla base di una buona intervista, devono esserci buone domande. Spesso questo però non basta: così sono le Interviste stesse ad essersi trasformate, negli anni, in un vero e ... Leggi su davidemaggio

alessio_volley : Per oggi lasciamo perdere la conduzione...parliamo del format. Come può un programma estivo low cost basarsi su int… - mariomoroni : RT @ConsNetcomm: @Robliscia è ospite di #LiveShow, il format di interviste condotto da @mariomoroni, che oggi, insieme al Presidente di Net… - ConsNetcomm : @Robliscia è ospite di #LiveShow, il format di interviste condotto da @mariomoroni, che oggi, insieme al Presidente… -

Ultime Notizie dalla rete : Interviste format Interviste TV: format o mancanza di idee? DavideMaggio.it Interviste TV: format o mancanza di idee?

Se in passato l’intervista doveva svelare verità sull’intervistato, oggi, salvo alcune eccezioni, per molti programmi è un trucco per non pensare ad un format vero e proprio su cui reggere un’intera ...

NociEstate 2020 ci sarà: l'intervista al consigliere Mariano Lippolis

NOCI – NociEstate 2020 ci sarà, prenderanno forma nuovi format e modi per assistere agli eventi, data l’emergenza da COVID-19. Nonostante le grandi difficoltà, il mondo della cultura e i suoi lavorato ...

Se in passato l’intervista doveva svelare verità sull’intervistato, oggi, salvo alcune eccezioni, per molti programmi è un trucco per non pensare ad un format vero e proprio su cui reggere un’intera ...NOCI – NociEstate 2020 ci sarà, prenderanno forma nuovi format e modi per assistere agli eventi, data l’emergenza da COVID-19. Nonostante le grandi difficoltà, il mondo della cultura e i suoi lavorato ...