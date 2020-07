Intervista un politico in videocall: alle spalle del presentatore spunta una donna nuda | VIDEO (Di martedì 21 luglio 2020) Intervista in VIDEOcall, alle spalle del presentatore spunta una donna nuda VIDEO È diventato virale sui social il VIDEO che immortala il momento in cui una donna, completamente nuda e con un asciugamano in testa, spunta alle spalle di un presentatore, impegnato in un’Intervista a un ospite in VIDEOcall. La divertente vicenda si è svolta in Brasile e ha visto protagonista Fabio Porchat, attore e conduttore brasiliano, che ha deciso, come accaduto anche qui in Italia e in altri parti del mondo, di sfruttare il tempo trascorso in ... Leggi su tpi

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Intervista a tutto campo all’economista @domeniclombardi: -la sua proposta sui Dsp (nien… - gualtierieurope : L'accordo su #Autostrade apre una pagina nuova: un regime concessorio più moderno, efficiente ed equo e un’ambizios… - Marko_Morandi : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Intervista a tutto campo all’economista @domeniclombardi: -la sua proposta sui Dsp (niente costi… - Linkiesta : RT @europea_lk: Francis Kirps, lussemburghese, vincitore di @EUPLPrize 2020: «Credo che l’Europa sia principalmente una costruzione politic… - europea_lk : Francis Kirps, lussemburghese, vincitore di @EUPLPrize 2020: «Credo che l’Europa sia principalmente una costruzione… -

Ultime Notizie dalla rete : Intervista politico Il presentatore e l'intervista in videocall, alle spalle spunta la moglie nuda Il Messaggero "Vaccino Oxford, bene i primi dati. Ora speriamo nella terza fase di sperimentazione". Intervista a Matteo Bassetti

“I dati del vaccino di Oxford, almeno quelli emersi dalle prime due fasi, ci dicono che c’è stata una risposta immunitaria molto forte. Ci auguriamo che anche nella terza fase, quella immediatamente p ...

Ue, Gualtieri: "Ora rafforzati governo e leadership Conte"

"Siamo di fronte a un risultato storico per l'Italia e per l'Europa: il governo ha merito aver creduto sin dall'inizio che serviva un salto di qualità di fronte a una crisi senza precedenti. Abbiamo o ...

“I dati del vaccino di Oxford, almeno quelli emersi dalle prime due fasi, ci dicono che c’è stata una risposta immunitaria molto forte. Ci auguriamo che anche nella terza fase, quella immediatamente p ..."Siamo di fronte a un risultato storico per l'Italia e per l'Europa: il governo ha merito aver creduto sin dall'inizio che serviva un salto di qualità di fronte a una crisi senza precedenti. Abbiamo o ...