Inter Women, arriva Caroline Moller Hansen: il comunicato (Di martedì 21 luglio 2020) L’Inter Women ufficializza l’arrivo di Caroline Moller Hansen, attaccante danese: il comunicato del club nerazzurro Nuovo colpo in attacco per l’Inter Women. Il club ha ufficializzato l’arrivo di Caroline Moller Hansen, attaccante danese. «Caroline Møller Hansen è ufficialmente una nuova giocatrice dell’Inter. L’attaccante della Nazionale danese arriva al club nerazzurro dal Fortuna Hjørring.Dopo aver vestito la maglia del Hobro IK per tutte le categorie giovanili, nel 2013 passa al IK Skovbakken, con cui gioca per una stagione. L’anno successivo si trasferisce ... Leggi su calcionews24

