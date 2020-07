Inter, Conte: «Il club aveva chiesto di arrivare in Champions. Domani ci sarà qualche rotazione» (Di martedì 21 luglio 2020) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato alla vigilia della partita contro la Fiorentina Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv alla vigilia della partita di San Siro contro la Fiorentina. OBIETTIVI RAGGIUNTI – «Una delle cose più importanti è senza dubbio che l’Inter sia rimasta nelle prime quattro posizioni dall’inizio del campionato fino alla fine. Questa è la zona che compete a un club come questo. Aver raggiunto questo traguardo è positivo perché era una delle richieste del club: quella di migliorare i risultati degli anni passati e di dare più stabilità, andando a giocare la fase finale del campionato con ... Leggi su calcionews24

