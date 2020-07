Inter calendario, ecco perché Conte ha ragione (Di martedì 21 luglio 2020) Il calendario è effettivamente folle. Lo è per l'Inter, ma anche per le altre diciannove squadre, almeno se osservato con occhi pre-Covid. Quello dell'Inter è più folle degli altri, dice Antonio Conte. Leggi su gazzetta

capuanogio : #Conte: “Il calendario dell’FC Internazionale è fatto per metterci in difficoltà. Gli orari li sceglie la Lega? Si… - forumJuventus : Recap! 14/09/19, 3^gg #Sarri a Firenze: 'Oggi faceva molto caldo'. #Conte: 'NON INIZIAMO A CERCARE ALIBI! STAI SER… - MarcoBarzaghi : #Conte attacca 'Calendario folle per mettere in difficoltà l'Inter' - BrunoGiovanni6 : RT @DanieleGarbo: Ma quando Conte parla di calendario folle per mettere in difficoltà l'Inter e dice: 'Non eravamo presenti in Lega', ce l'… - MrZaza_ : RT @EnricoTurcato: Sono andato a controllare. Inter-Sassuolo 3-3 (stessi giorni di riposo per entrambe) Inter-Bologna 1-2 (stessi giorni… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter calendario Inter danneggiata? Conte ha ragione, avversari più freschi in cinque match La Gazzetta dello Sport Oro, dalle fiere il risveglio? Pmi, aiuti per partecipare

Il bando prevede un contributo, per un massimo di 1.500 euro, per favorire la presenza alle manifestazioni, con preferenza per quelle inserite nel calendario dell’istituto per il commercio ...

Tenet: l’uscita americana rinviata a data da destinarsi, si pensa a un lancio non in contemporanea

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...

Il bando prevede un contributo, per un massimo di 1.500 euro, per favorire la presenza alle manifestazioni, con preferenza per quelle inserite nel calendario dell’istituto per il commercio ...Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...