Instagram sfida pubblicamente TikTok | nasce Instagram Reels

Mark Zuckerberg non riesce a vedere il dominio dei social in mano a TikTok, ecco perché lancia Instagram Reels per realizzare video brevi come l'app più amata degli ultimi tempi Innegabile il grande successo che TikTok sta avendo nel mondo. I 15 secondi – o poco più – di video che propone la piattaforma cinese …

Annullata la sfida tra Guido Vianello e Danny Kelly. A dare la comunicazione è lo stesso pugile italiano, il quale annuncia la cancellazione dell’incontro perché l’americano è risultato positivo al Co ...

FOTO - Zaniolo corre verso il rientro: "I'm feeling good"

"I'm feeling good". Citando la famosissima canzone di Nina Simone Nicolò Zaniolo si prepara al rientro in campo dopo il breve stop dovuto a un leggero affaticamento al polpaccio che lo ha costretto a ...

