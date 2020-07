Inps: Cig con anticipo del 40% a quasi 125mila lavoratori (Di martedì 21 luglio 2020) (Teleborsa) – Al 20 luglio sono 124.182 i lavoratori che hanno beneficiato della Cig con anticipo del 40%, mentre le richieste delle aziende che sono state autorizzate fino a tale data sono state 39.127. Lo rende noto l’Inps, specificando che di queste, 31.160 sono domande di Cassa integrazione in deroga, che hanno consentito il pagamento diretto a 67.410 lavoratori. L’Istituto, in merito agli attuali ritardi che si registrano nel pagamento della cassa integrazione, spiega che rispetto alla Cassa integrazione in deroga e ai criteri di conteggio delle giornate riferite alle prime 9 settimane previste dal Dl Cura Italia, l’impianto normativo prevede che l’Inps, prima di procedere all’autorizzazione delle istanze relative a periodi di propria competenza, verifichi la ... Leggi su quifinanza

SkyTG24 : Inps, a quasi 125mila lavoratori anticipo cig del 40% - Ipsoa : #CIG in deroga Covid: l’@INPS_it annuncia per il 24 luglio il rilascio di una nuova procedura informatica dedicata… - marcocf69 : @vitocrimi @GiuseppeConteIT Mettete da parte il più possibile dei vostri immeritati stipendi perché se torneremo a… - dony_467 : #laBasilicataStaMorendo di #fame.... CIG #maggio2020 ancora non pervenuta, #grazie : @INPS_it , la Carta per la… - l_angiolini : le 18 settimane di CIG statale sono finite fino ad Agosto non si puó licenziare l´Alto Adige aveva stanziato 20 m… -