Innovazione: everis awards, in palio fino a 70.000 euro con finale a Madrid (Di martedì 21 luglio 2020) Milano, 21 lug. (Labitalia) - Il premio annuale degli everis awards è giunto alla 19esima edizione a livello mondiale e quest'anno punta su progetti altamente innovativi che possano generare un cambiamento positivo nella società in cui viviamo. Per il sesto anno consecutivo everis Italia organizza l'edizione italiana premiando il miglior progetto che poi andrà a gareggiare alla finale internazionale in Spagna, con i finalisti di altri 9 Paesi. La startup italiana che presenterà la migliore idea, entro il 10 settembre, verrà premiata con 10.000 euro cash (senza prevedere partecipazioni), servizi di mentoring e l'accesso alla finale internazionale, con altri 60.000 euro in palio. I progetti presentati dovranno essere ... Leggi su liberoquotidiano

