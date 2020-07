Infortunio Romagnoli, altro pesante stop in casa Milan (Di martedì 21 luglio 2020) Infortunio Romagnoli – E’ successo veramente di tutto nei primi minuti della partita valida per la 35esima giornata del campionato di Serie A, in campo Sassuolo e Milan. Subito una tegola per l’allenatore Stefano Pioli, Infortunio per il difensore Conti. Passano pochi minuti ed i rossoneri passano in vantaggio, il marcatore è Ibrahimovic con un colpo di testa. Poco prima della fine del primo tempo un altro Infortunio, si tratta del difensore Romagnoli, entra Gabbia. Al 41′ il pareggio del Sassuolo con Caputo. Monza-Ibrahimovic, Galliani: “L’ho incontrato la settimana scorsa…”L'articolo Infortunio Romagnoli, altro pesante ... Leggi su calcioweb.eu

