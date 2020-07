Infortunio Higuain, l’esito dopo gli ultimi controlli: i dettagli (Di martedì 21 luglio 2020) Infortunio Higuain – Sono state ore di preoccupazione in casa Juventus per le condizioni di Gonzalo Higuain. Il Pipita non è sceso in campo per un problemino accusato nel riscaldamento, prima della partita contro la Lazio. Gli uomini di Maurizio Sarri sono scesi in campo questa mattina al JTC, per preparare fin da subito la sfida con l’Udinese. Come di consueto, nei giorni post-gara, la squadra ha lavorato divisa in due gruppi: scarico per chi ha giocato ieri sera ed esercitazioni tecnico-tattiche e conclusioni in porta per gli altri. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ Higuain soffre di una leggera lombalgia. Nulla di grave, tanto che non sono stati necessari gli esami specifici inizialmente previsti. Juve-Lazio, lo Scudetto, Rabiot, Inzaghi e Sarri: i meme più ... Leggi su calcioweb.eu

