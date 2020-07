Incinta per opera divina? Una donna indonesiana lo afferma, annunciando la gravidanza un’ora prima del parto (Di martedì 21 luglio 2020) Una donna indonesiana afferma che il suo bambino si è formato dentro di lei in una sola ora prima che lo desse alla luce, a Tasikmalaya. Heni Nuraeni, 28 anni di Tasikmalaya, zona nella Giava Occidentale, ha affermato di essere rimasta Incinta un’ora prima del parto. Il Mirror riporta le parole della donna: “All’inizio quando … L'articolo Incinta per opera divina? Una donna indonesiana lo afferma, annunciando la gravidanza un’ora prima del parto NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

stcney_ : ME NE VADO PER 30 MINUTI E LEGGO CHE C’È GENTE CHE GIGI NON È INCINTA - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: #Brescia, si fa operare per non avere più figli ma rimane incinta: ospedale dovrà risarcire - adovrectm : io che scorro vedendo la gente che sclera per gigi hadid incinta e mi ritrovo un tweet di salvini: ?????? - morevthanvthis : RT @martaxfearless: per chi crede a Cbo, perché? Davvero pensate che la gravidanza di Gi,gi è finta e che il padre non è zay? che Liv è inc… - martaxfearless : per chi crede a Cbo, perché? Davvero pensate che la gravidanza di Gi,gi è finta e che il padre non è zay? che Liv è… -