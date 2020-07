Incidente sul lavoro all’Eur: addio a Stefano e Paolo, amici e colleghi, insieme in quel volo fatale (Di martedì 21 luglio 2020) Incidente sul lavoro all’Eur, emergono nuovi dettagli circa il tragico Incidente sul lavoro avvenuto ieri in un cantiere edile in piazza Ludovico Cerva, a Vigna Murata. A perdere la vita sono stati due operai romani di 53 e 29: Stefano Fallone, di Cesano, e Paolo Pasquali (el nino per gli amici), di Canale Monterano. I lavoratori sono letteralmente caduti nel vuoto da un’altezza di oltre 20 metri mentre lavoravano all’ottavo piano di un palazzo. See image gallery at www.ilcorrieredellacitta.com Incidente sul lavoro all’Eur: ieri la tragedia Arrivati sul luogo i soccorsi tra cui i vigili del fuoco, la polizia scientifica ed il Commissariato di Esposizione, le operazioni di recupero delle salme sono state ... Leggi su ilcorrieredellacitta

