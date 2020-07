Incidente Alex Zanardi, il campione azzurro lascia il Policlinico di Siena: gli ultimi aggiornamenti (Di martedì 21 luglio 2020) Alex Zanardi ha lasciato questa mattina il Policlinico ‘Le Scotte’ di Siena, struttura dove era ricoverato dallo scorso 19 giugno in seguito al terribile Incidente in handibike. Il campione paralimpico azzurro è stato dimesso e trasferito in un centro specialistico di neuro-riabilitazione, come riferito questa mattina dalla direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Una volta concluso il programma di sedo-analgesia a cui Zanardi è stato sottoposto in queste settimane, i medici hanno provveduto a trasferire il paziente in una struttura specializzata in traumi neurologici.L'articolo Incidente Alex Zanardi, il ... Leggi su sportfair

