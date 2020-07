Inchiesta Carpino, il furgone del Pd nel quartiere della camorra con neomelodici e panini gratis (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMarigliano ( Na) – C’è un episodio, emblematico dell’intreccio tra camorra e ambienti malavitosi, che spunta dalle 54 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare che questa mattina ha fatto scattare le manette con l’accusa di voto di scambio per il sindaco di Marigliano Antonio Carpino. A svelarlo è Filomena Iovine, consigliere comunale di Forza Italia (sconfitta al ballottaggio nel 2020 da Carpino) che il 27 gennaio scorso si è seduta davanti ai pubblici ministeri della Dda di Napoli: “Ricordo un episodio, nel periodo del ballottaggio: il Pd portò un camioncino a Pontecitra (quartiere di Marigliano) con le bandiere di partito, distribuendo gratuitamente panini, hotdog e diffondendo musica ... Leggi su anteprima24

“Nessun sindaco era riuscito a completare la legislatura e devo ringraziare le forze politiche e consiliari che mi hanno sostenuto per cinque anni. Di questa cosa vado molto fiero” così in un video pu ...Un'ordinanza cautelare di custodia in carcere è stata eseguita dai carabinieri nei confronti di Antonio Carpino, avvocato penalista e sindaco in carica del Comune di Marigliano, e di Luigi Esposito, d ...