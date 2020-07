In vetta al Cervino a soli 11 anni: è scozzese il piccolo alpinista autore dell'impresa (Di martedì 21 luglio 2020) Si chiama Jules Molyneaux lo scalatore del Cervino più giovane della storia. A soli 11 anni e in compagnia del padre Chris, il bambino proveniente dalle highlands scozzesi ha completato la scalata del ... Leggi su tgcom24.mediaset

CdT_Online : A 11 anni in vetta al Cervino - emiliomau8 : RT @ticinonews: A 11 anni in vetta al Cervino - ticinonews : A 11 anni in vetta al Cervino - GiaPettinelli : Alpinismo, in vetta al Cervino a 11 anni - Cronaca - ANSA - aostasera : Nuovo record sul #Cervino: scozzese di 11 anni è il più giovane ad aver raggiunto la vetta -