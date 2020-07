In Sudafrica si sta mettendo male (Di martedì 21 luglio 2020) L'epidemia da coronavirus si sta diffondendo molto rapidamente, negli ospedali mancano medici e infermieri e l'OMS ora parla di rischi per tutto il continente Leggi su ilpost

ValerioMinnella : @mazzettam > sta creando disastri anche in Sudafrica, per non parlare del Tunnel della #NLTL in ValSusa. - Lavocado182 : @LaVeritaWeb Vergognoso attacco personale, irrispettosi dei morti. Siete giornalisti, non giudici da bar, fate il v… - Mras0107 : In Sudafrica (e in alcune parti d'Europa e Usa sta cominciando) da anni vige la caccia all'uomo bianco, razzismo al… - Franc_Pon : In Australia non vogliono fare la fine che sta facendo il Sudafrica. Provate a entrarvi senza tutti i permessi necessari... Mica sono scemi. - MirkoAntico : RT @DottAngeloC: Occhio al Sud Africa, oggi oltre 13mila casi. Contano ad oggi oltre 4600 morti e sono in trend positivo dei contagi (cioè… -

Ultime Notizie dalla rete : Sudafrica sta Dormire in un treno “sospeso”: in Sudafrica sta per aprire un boutique hotel sui binari Wired Italia In Sudafrica si sta mettendo male

L'epidemia da coronavirus si sta diffondendo molto rapidamente, negli ospedali mancano medici e infermieri e l'OMS ora parla di rischi per tutto il continente Nell’ultimo mese in Sudafrica si è regist ...

Covid, Oms: “Rischio emergenza in Africa. Aumento importante di casi in Sudafrica”

L’Oms mette in guardia sulla diffusione del Covid in Africa. L’aumento dei casi in Sudafrica fa temere per la tenuta dell’intero continente. L’Oms ha avvertito che il numero di contagi in aumento in S ...

L'epidemia da coronavirus si sta diffondendo molto rapidamente, negli ospedali mancano medici e infermieri e l'OMS ora parla di rischi per tutto il continente Nell’ultimo mese in Sudafrica si è regist ...L’Oms mette in guardia sulla diffusione del Covid in Africa. L’aumento dei casi in Sudafrica fa temere per la tenuta dell’intero continente. L’Oms ha avvertito che il numero di contagi in aumento in S ...