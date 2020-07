In Spagna il coronavirus accelera di nuovo: più di 200 focolai (Di martedì 21 luglio 2020) Le autorità spagnole stanno continuando a ripristinare le restrizioni per cercare di frenare il rimbalzo nei casi di coronavirus, tanto che la regione della Murcia (sud-est) ha appena deciso di chiudere le discoteche o i bar notturni senza terrazze esterne. La regione costiera ha anche annunciato la chiusura di centri diurni per anziani e restrizioni alle visite in alcune case di riposo, una misura già annunciata lo scorso fine settimana dai Paesi baschi, nel nord del paese.La Spagna, colpita duramente dalla pandemia con ufficialmente più di 28.400 morti, ora ha più di 200 focolai attivi, tra cui quindici rilevati solo questo week-end, spiega il ministro della salute, Salvador Illa.Dal 10 maggio, ovvero da quando la diffusione del virus pareva finalmente sotto controllo e sono state allentate le misure ... Leggi su huffingtonpost

SkyTG24 : Coronavirus Europa, preoccupano i nuovi focolai in Spagna, Francia e Gran Bretagna. FOTO - Corriere : In Spagna contagi triplicati nelle ultime settimane: 201 focolai - HuffPostItalia : Follia in Spagna: ragazzi organizzano partita di calcio 'sani contro infetti' da coronavirus - raveragiuliano : RT @HuffPostItalia: In Spagna il coronavirus accelera di nuovo: più di 200 focolai - mipiace17 : La conferma che continuano i contagi SENZA la malattia Vale la pena di contrastare un virus ?? che adesso non dà pat… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna coronavirus Il coronavirus riaccelera in Spagna: 201 focolai, mascherine in disuso Corriere della Sera Recovery Fund, le pagelle. Chi ha vinto

Bruxelles, 21 luglio 2020 - Una trattativa fiume. L'Europa di fronte ad una sfida fondmentale per il futuro. Sono stati quattro giorni estenuanti al vertice Ue terminato con l'accordo sul Recovery Fun ...

Coronavirus Spagna, boom casi: 201 focolai/ Allarme Catalogna, rischio nuovo lockdown

Uno dei problemi dei nuovi casi di contagio è che la metà dei nuovi positivi non sa dove si sia contagiato. Ne parla La Vanguardia, che cita uno studio della Red Nacional de Vigilancia Epidemiologica ...

Bruxelles, 21 luglio 2020 - Una trattativa fiume. L'Europa di fronte ad una sfida fondmentale per il futuro. Sono stati quattro giorni estenuanti al vertice Ue terminato con l'accordo sul Recovery Fun ...Uno dei problemi dei nuovi casi di contagio è che la metà dei nuovi positivi non sa dove si sia contagiato. Ne parla La Vanguardia, che cita uno studio della Red Nacional de Vigilancia Epidemiologica ...