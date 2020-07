In Sardegna si può! Per i turisti niente internet tra yoga, passeggiate nei boschi e buon cibo (Di martedì 21 luglio 2020) Lo racconta Francesco Pirisi sull'Agi.it . "I partecipanti, appena arrivano nel luogo della vacanza", spiega Puggioni, "ci consegnano lo smartphone, che conserviamo in una cassetta di sicurezza. A ... Leggi su globalist

Stefano42215491 : La bontà del pane carasau assieme a del formaggio, o dei salumi... può esser pasto o merenda, a piacere #Sardegna… - globalistIT : Vacanze alternative. Ecco alcuni consigli - sulsitodisimone : Vacanze senza internet? In Sardegna si può col digital detox - Susy_1968 : @sardegna_di Una vergogna .... da noi distretti asl , Inps, uffici comunali , anagrafe ... tutto chiuso !!!!! Ma si può???? - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Vacanze senza internet? In Sardegna si può col digital detox -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna può