Imen Jane 2. Il ritorno (Di martedì 21 luglio 2020) Iman Jane riprende a studiare. Così annuncia sul suo profilo Instagram. Non sapete chi è Iman Jane? In sintesi, (qui mi dilungo) è una influencer che ha un certo seguito su Instagram parlando da par suo di economia (male secondo alcuni). Solo che a un certo punto ha cominciato a spacciarsi per economista (o a non rettificare quando le attribuivano tale qualifica): solo che si è scoperto che non aveva la laurea. La cosa ha generato un po' di trambusto, di ilarità e di commenti, poi il (...) - Tribuna Libera / Economia, Instagram Leggi su feedproxy.google

Frange_ : @NicolaMelloni @micheleboldrin @martafana @MazzucatoM questi sono gli stessi che imen jane invece era avviata al no… - Caratilde : Imen Jane deve aver letto il mio tweet perché oggi ci ha regalato la combo di AirPods mentre ci aggiornava sui trat… - Manuteist : @DonatoCavallo6 In pratica l'inter è l'Imen Jane dl calcio - grzlrs : Abbiamo tanto dato addosso ad Imen Jane, ma la Spora che vende e lucra sui corsi di marketing senza neanche avere una mezza laurea scema è? - oscarwildeness : E fu così che mi ritrovai come supplente Imen Jane -