Ilary Blasi e la foto enigmatica, Totti: “Apposta non ti trovavo oggi…” (FOTO) (Di martedì 21 luglio 2020) La showgirl Ilary Blasi ha postato uno scatto enigmatico sul proprio profilo Instagram, scatenando i simpatici commenti dei followers. Nella FOTO, la showgirl è in verticale, con la gonna che le copre il viso, le mani in una paio di stivali e sui piedi un cappello. Insomma, immagine “sotto sopra” che spiazza l’osservatore, con tanto di didascalia: “Punti di vista“. Immancabile il commento divertito del marito Francesco Totti: “Apposta non ti trovavo oggi…“. https://www.instagram.com/p/CC0qAXUldof/ Leggi su sportface

DUNDARKESAPLI : Ilary Blasi mai così hot, senza reggiseno dal parrucchiere - DonnaGlamour : Il costume trendy dell’estate è animalier, come quello di Ilary Blasi - andromedua : @chosmia Sta Ilary Blasi stampata sulle coperte - ciriaca3005x : @AdryWebber Se pensi che Ilary Blasi ha speso quasi 1000 Euro per un paio di ciabatte.... - DonnaGlamour : ‘Un capitano’, definito il cast della serie Tv su Totti: Greta Scarano sarà Ilary Blasi -