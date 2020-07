Il video motivazionale di Maradona che ha salvato il Deportivo Lugo (Di martedì 21 luglio 2020) Il video motivazionale di Maradona, se non fosse di Maradona, di motivazionale avrebbe veramente poco. Ma è di Maradona, e tanto basta: il Deportivo Lugo, dopo averlo ricevuto, ha vinto l’ultima partita del campionato e s’è salvato in extremis dalla retrocessione nella Terza Divisione spagnola. In Spagna l’hanno chiamato, con un po’ di ironia, il “video de Dios“. Il Lugo ha ricevuto video Maradona dopo una richiesta fatta dal suo allenatore, Juanfran García, ex nazionale spagnolo. Nel messaggio alla squadra Maradona – non proprio al massimo della forma – dice di sapere ... Leggi su ilnapolista

Un’ora di ritardo riempita con un video motivazionale sulle note di Chevaliers de Sangreal di Hans Zimmer, la colonna sonora del film Il Codice da Vinci. Atti d’accusa, reiterati inviti ad applaudire ...

