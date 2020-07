Il vaccino per il Coronavirus frutto della collaborazione Pomezia-Oxford sembra funzionare: «Risultati incoraggianti» (Di martedì 21 luglio 2020) L’ultimo test condotto sul vaccino in sperimentazione presso i ricercatori britannici dell’Universita’ di Oxford, frutto anche di una collaborazione italiana, con i ricercatori dell’IRBM di Pomezia, avrebbe dato Risultati promettenti, dimostrando l’efficacia e la sicurezza del farmaco: lo ha riferito ieri la Bbc. «Il vaccino per il Coronavirus stimola la risposta immunitaria» Secondo l’emittente, la sperimentazione eseguita su 1.077 persone ha rivelato che, dopo l’iniezione del vaccino, classificato come ChAdOx1 nCoV-19, il sistema immunitario dei pazienti ha sviluppato autonomamente gli anticorpi e i globuli bianchi che possono sconfiggere il Covid-19. I Risultati ... Leggi su ilcorrieredellacitta

