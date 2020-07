Il vaccino Oxford anti Covid, non arriverà prima della primavera 2021 (Di martedì 21 luglio 2020) Il vaccino anti Covid-19 non arriverà prima della prossima primavera. I risultati per ora sono incoraggianti, il vaccino ChAdOx1 elaborato dallo Jenner Institute della Oxford University in collaborazione con la “Irbm” di Pomezia, sembra essere ben tollerato e stimola la produzione di anticorpi, ma per averlo bisognerà aspettare ancora, nonostante gli annunci ottimistici dell’azienda italiana. Per portare a termine la sperimentazione e poi produrlo serve tempo. Non ci arriveremo prima di maggio - giugno 2021, dicono ad HuffPost Francesco Le Foche e Pierangelo Clerici. Mentre, come riporta l’Ansa, il direttore dell’Istituto ... Leggi su huffingtonpost

