Il vaccino contro il Covid di Oxford potrebbe funzionare, ma quando arriva? (Di martedì 21 luglio 2020) Convincono i primi risultati del vaccino anti-Covid in sperimentazione all'Università di Oxford. ll vaccino ChAdOx1, messo a punto dallo Jenner Institute dell'ateneo inglese con la collaborazione dell'azienda italiana biomedicale Irbm di Pomezia, in provincia di Roma, «ha indotto una forte risposta immunitaria e anticorpale fino al 56/mo giorno della sperimentazione in corso». I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Lancet e si riferiscono alle fasi di sperimentazione 1-2 con il coinvolgimento di 1.077 persone adulte. «Promettenti» vengono quindi definiti anche se «ulteriori studi sono necessari per confermare se il vaccino protegga effettivamente dal Covid-19». Intanto il ChAdOx1 è classificato come ... Leggi su gqitalia

Covid-19, nuove speranze dai vaccini di Oxford e della Cina

Nello stesso giorno, la rivista scientifica Lancet pubblica due studi che accendono la speranza, anche se l’invito resta quello alla cautela: il vaccino anti-Covid ChAdOx1, messo a punto dallo Jenner ...

Nello stesso giorno, la rivista scientifica Lancet pubblica due studi che accendono la speranza, anche se l'invito resta quello alla cautela: il vaccino anti-Covid ChAdOx1, messo a punto dallo Jenner ...