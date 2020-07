Il sovranista olandese Willders attacca l'Italia: l'abbiamo coperta di regali (Di martedì 21 luglio 2020) AGI - "Il premier Italiano, Giuseppe Conte, è molto soddisfatto. Riceve 82 miliardi di regali, dai nostri soldi, mentre gli Italiani sono 3 volte più ricchi degli olandesi. Perché lì non pagano le tasse. Ora li paghiamo noi. Questo grazie alle ginocchia deboli di Rutte". Lo scrive il leader del Pvv, Geert Wilders. Il Pvv è il partito olandese sovranista, anti europeista, anti immigrazione, che fa parte dello stesso gruppo di Lega e Le Pen nel Parlamento europeo. Il mattinata Wilders aveva duramente criticato Rutte e l'accordo raggiunto al Consiglio Ue sul Recovery Fund: "390 miliardi di euro regalati all'Europa meridionale", avvea tuonato su Twitter. "Follia!", ha aggiunto, "buttati via miliardi che avremmo dovuto ... Leggi su agi

