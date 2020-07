Il sovranista olandese Wilders attacca l'Italia: regaliamo i nostri soldi a chi non paga le tasse (Di martedì 21 luglio 2020) «Il primo ministro Italiano Giuseppe Conte molto soddisfatto. Ottiene 82 miliardi di regali - dai nostri soldi - mentre gli Italiani sono tre volte più ricchi degli olandesi. Perché difficilmente pagano le tasse lì. Ora li pagheremo. Grazie alle ginocchia deboli di Rutte». Lo scrive su Twitter il leader dei sovranisti olandesi Pvv, Geert Wilders, rilanciando il post del premier Conte in chiave polemica con il primo ministro del suo Paese. Leggi su iltempo

