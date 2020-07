Il ‘solito’ Muriel e l’Atalanta vola al secondo posto: Bologna piegato 1-0 (Di martedì 21 luglio 2020) L'Atalanta esce con i 3 punti dal Gewiss Stadium. La squadra di Gasperini piega di misura il Bologna grazie alla rete di Muriel, sempre più decisivo in questa stagione. Con questa vittoria i nerazzurri salgono al secondo posto a -6 dalla Juventus, mentre il Bologna dopo l'impresa con l'Inter non sa più vincere.Primo tempocaption id="attachment 995285" align="alignnone" width="300" Muriel (getty Images)/captionNel primo tempo le due squadre ci mettono qualche minuto per carburare e la prima occasione arriva dopo 10 minuti. Ad averla è il Bologna con con Soriano che impegna Gollini calciando da fuori area. L'Atalanta risponde qualche minuto più tardi con Gomez che tenta la conclusione da posizione decentrata. Alla mezz'ora è ancora la ... Leggi su itasportpress

