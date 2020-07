Il sindaco di Limone a Grillo: «Rimuovere i resti della Chevrolet». 39 anni dopo parte del rottame è ancora sul luogo dell’incidente (Di martedì 21 luglio 2020) Tra le montagne di Limone Piemonte, nel Cuneese, ci sono i resti del telaio di una Chevrolet. Il fuoristrada finì 39 anni fa, il 7 dicembre del 1981, in un burrone ai primi chilometri della Via del Sale Limone-Monesi. Un incidente nel quale morirono tre persone, compreso un bambino di 9 anni. Alla guida del mezzo c’era il comico e futuro fondatore del M5s Beppe Grillo. Una vicenda dolorosa per la quale Grillo, assolto in primo grado, fu poi condannato in appello per omicidio colposo, dovuto ad incidente stradale, a quattordici mesi di reclusione con il beneficio della condizionale e della non iscrizione. La condanna fu resa definitiva dalla Cassazione nel 1988. La ... Leggi su open.online

