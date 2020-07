IL SEGRETO, anticipazioni puntata di mercoledì 22 luglio 2020 (Di martedì 21 luglio 2020) anticipazioni puntata de Il SEGRETO di mercoledì 22 luglio 2020:Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Franzi scopre che Nadja è incinta!Angustias vuole che Don Anselmo indaghi sulla vita di Pepa, inoltre la donna durante una seduta di massaggi sottrae alla Aguirre il suo nastro per capelli… Melquiades rivela a Raimundo di essere ricercato, nonostante l’assenza di crimini gravi. Nel corso dell’incontro con Don Anselmo, le discussioni politiche diventano concitate e il parroco decide di denunciarlo alla Guardia Civile. I fratelli di Juan vorrebbero che il loro caro non frequentasse più Soledad, ciò per evitare conseguenze potrebbero essere devastanti. Inoltre mamma Rosario va da Soledad per ... Leggi su tvsoap

