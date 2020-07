“Il rilancio delle imprese e del territorio”, il 23 luglio il webinar di AIB e Intesa Sanpaolo (Di martedì 21 luglio 2020) (Teleborsa) – Strumenti, opportunità e prospettive per il post Covid. Queste le tematiche al centro del webinar “Il rilancio delle imprese e del territorio”, organizzato da Associazione Industriale Bresciana (Aib) e Intesa Sanpaolo giovedì 23 luglio alle ore 17.00. All’appuntamento online – si legge in una nota di Aib – prenderanno parte Mauro Micillo (responsabile divisione IMI Corporate & Investment Banking Intesa Sanpaolo), Gregorio De Felice (chief economist Intesa Sanpaolo) e Giuseppe Pasini (presidente AIB). Partendo da un’analisi dello scenario macro economico nazionale e internazionale post pandemia, l’incontro presenterà ... Leggi su quifinanza

