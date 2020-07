Il Recovery Fund? Dal 2021… intanto la recessione può far male (Di martedì 21 luglio 2020) Giuseppe Conte dovrà ringraziare Angela Merkel e Emmanuel Macron da un lato e il fronte dei Paesi dell’Est Europa guidato dall’Ungheria di Viktor Orban dall’altro per l’esito della trattativa europea sul Recovery Fund che ha risparmiato al governo giallorosso una debacle senza precedenti. Il Consiglio finisce dunque senza (apparenti) sconfitti e garantisce ai falchi rigoristi guidati dall’Olanda di … Il Recovery Fund? Dal 2021… intanto la recessione può far male InsideOver. Leggi su it.insideover

marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - fattoquotidiano : Recovery fund, intesa raggiunta nella notte: all’Italia 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti. Conte: “Abbiamo t… - ilfoglio_it : Tutto quello che c'è da sapere dell'accordo europeo sul Recovery fund. La governance del fondo e il Bilancio Ue. Lo… - GiudittaMorandi : RT @davcarretta: Ma l'accordo sul Recovery Fund è effettivamente storico. Mai l'Ue aveva deciso di indebitarsi per stanziare trasferiment… - loris30999 : RT @AndreaScanzi: #salvini dopo l’accordo sul Recovery Fund di #Conte. Aiutatelo. Daje Matte’! -