Il 'pussy power' di Naked Athena, manifestante simbolo delle proteste di Portand (Di martedì 21 luglio 2020) Una donna completamente nuda si è seduta davanti agli agenti di Portland mostrando le sue parti intime Completamente nuda, con indosso solo un capello e una mascherina nera a coprire il volto. Di fronte a sé gli agenti antisommossa schierati nel centro di Portland, Oregon. L'immagine potentissima di questa donna, ribattezzata sui social Naked Athena, è stata condivisa sui social centinaia di volte dallo scorso 18 luglio, … Leggi su it.mashable

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : 'pussy power'