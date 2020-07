Il Premier Conte e quel gesto del cucchiaio agli olandesi in Consiglio Europeo: “Do you remember Totti?” (Di martedì 21 luglio 2020) Un gesto rimasto nella storia. Il simbolo di un match lungo ed estenuante. E, come 20 anni fa, anche oggi la sfida è infinita, ma si conclude allo stesso modo. Dopo 4 giorni e notti di Consiglio Europeo, il Premier Conte è riuscito ad ottenere un grande risultato: 209 miliardi di euro all’Italia divisi tra fondi diretti e prestiti. Fotografia del momento, il gesto del cucchiaio e il ricordo del rigore di Totti all’Olanda ad Euro 2000: “Do you remember Totti?”. E’ quanto la delegazione italiana ha ricordato ai colleghi olandesi.L'articolo Il Premier Conte e quel gesto del cucchiaio agli ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Premier Conte Giuseppe Conte e i 209 miliardi del Recovery fund. Storia di un premier sottovalutato L'HuffPost Salvini, “L’accordo firmato da Conte è un super Mes. Oggi tutti eurofelici, ma soldi vanno restituiti”

Il leader della Lega è molto critico con l’accordo raggiunto a Bruxelles. Matteo Salvini è il più critico per l’accordo raggiunto dal Premier Giuseppe Conte a Bruxelles la notte scorsa, tanto da aver ...

Ue, domani Conte riferisce a Parlamento su Consiglio Ue

Roma, 21 lug. (askanews) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrebbe riferire domani al Senato e alla Camera sugli esiti del Consiglio europeo. E' quanto si apprende da fonti parlamentari. I ...

