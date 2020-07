Il «potere» di Chiara Ferragni: dal rilancio del PD ai fondi europei (Di martedì 21 luglio 2020) Alla fine vince l’ironia. Dopo giorni di furiosa – e futile – polemica sulla visita di Chiara Ferragni agli Uffizi di Firenze, il popolo del web si è scatenato con una serie di meme sul «potere persuasivo» della fashion blogger. Il direttore del museo, Eike Schimdt, ha infatti comunicato che nel weekend successivo ai post di Chiara, la Galleria ha registrato un notevole incremento dei visitatori, specialmente Under 25. https://twitter.com/HuertDeAuteuil/status/1285288890178383873 Leggi su vanityfair

Un gancio perfetto per i creativi della rete che, tra divertenti fotomontaggi e brevi didascalie, hanno invitato l’imprenditrice lombarda ad appoggiare le più disparate battaglie: «Ormai è palese che ...

Uffizi, più 27% di giovani. «Effetto Ferragnez»

Nel week-end molti più giovani hanno visitato gli Uffizi: il 27% in più del fine settimana precedente. Magari alcuni si sono fatti un selfie davanti alla Venere o alla Primavera di Botticelli. Come ha ...

