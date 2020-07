Il Ponte Genova San Giorgio sarà inaugurato lunedì 3 agosto alle 18.30 (Di martedì 21 luglio 2020) Annuncio del sindaco Marco Bucci. “Il Ponte Genova San Giorgio sarà inaugurato lunedì 3 agosto alle 18.30”. Lo ha scritto il primo cittadino e commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera sulla sua pagina di Facebook. Le prove di carico sono iniziate domenica e potrebbero concludersi anche prima dei sei giorni iniziali previsti. Al termine dell’operazione sarà il ministero dei Trasporti insieme al gestore dell’infrastruttura a compiere la verifica. Il 27 luglio è previsto il concerto sotto il Ponte con l’omaggio alle 43 vittime del crollo del Morandi. Ufficiale ora anche la data dell’inaugurazione, alla quale è prevista la partecipazione del presidente della ... Leggi su laprimapagina

carlosibilia : La scorsa settimana i #Benetton sono stati costretti dal Governo a rinunciare ad #Autostrade. In questi giorni si s… - GiovanniToti : È stato deciso di seguire il tracciato esistente per il ponte di #Genova, dove c’erano già limiti di velocità. Avre… - GiovanniToti : Il 3 agosto inaugureremo il nuovo ponte che si chiamerà #Genova San Giorgio! #AvantiLiguria ?????????????? - _francisnt : 'il ponte di Genova sarà inaugurato il 3 agosto' e mi commuovo, ma con lacrime diverse da quelle del 14 agosto 2018 sono una pussy ma idc - oden932 : RT @ultimenotizie: 'Il Ponte '#Genova San Giorgio' sarà inaugurato lunedì 3 agosto alle 18.30'. Lo annuncia in un post sulla sua pagina Fac… -