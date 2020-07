“Il politicamente corretto schiavizza la creatività”. Enrico Vanzina a gamba tesa contro i buonisti (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug – «Essere schiavi del politicamente corretto è terribile dal punto di vista creativo». Così il regista e produttore Enrico Vanzina interviene a gamba tesa contro la demenza ideologica del pensiero unico, colpevole di inquinare i processi creativi nel cinema – ma non solo. «Se devi lavorare con il bilancino, se devi seguire le regolette, non puoi più fare nulla, non puoi neppure pronunciare certe parole». La correttezza politica, per Vanzina, non è questione di paletti messi dai soliti gendarmi, ma «ce la devi avere dentro tu, riguarda la tua coscienza. E sei tu stesso a capire che non devi essere offensivo». Il regista, in un’intervista a Libero, parla della ... Leggi su ilprimatonazionale

