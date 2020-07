Il più grande lago di acqua salata nell’emisfero occidentale: il Grande Lago Salato dello Utah dallo spazio [FOTO] (Di martedì 21 luglio 2020) “Il Grande Lago Salato dello Utah e i suoi dintorni sono rappresentati in questa immagine a falsi colori acquisita dalla missione Copernicus Sentinel-2“, riporta l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). “Il Grande Lago Salato è il più Grande Lago di acqua salata nell’emisfero occidentale, e uno dei bacini d’acqua interni più salini al mondo. Il Grande Lago Salato è la porzione più ... Leggi su meteoweb.eu

