Il parlamento egiziano ha approvato lo schieramento del proprio esercito oltre i confini del paese (Di martedì 21 luglio 2020) Lunedì 20 luglio il parlamento egiziano ha autorizzato lo schieramento del proprio esercito fuori dai confini del paese. Il presidente Al-Sisi nelle settimane scorse aveva detto che l’Egitto sarebbe potuto intervenire militarmente contro le forze turche presenti nella vicina Libia. Leggi su ilpost

