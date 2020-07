Il Pallone d'Oro 2020 non sarà assegnato a causa dell'emergenza Covid (Di martedì 21 luglio 2020) Chi vincerà il prossimo Pallone d'Oro? Messi? Ronaldo? La risposta è: nessuno! Per la prima volta dal 1956, la rivista francese France Football, ideatrice e organizzatrice del premio, ha deciso di non assegnarlo, a causa della pandemia mondiale di coronavirus che ha stravolto l'intera stagione calcistica. Oltre al Pallone d'Oro, anche il Kopa Trophy, assegnato al miglior giocatore under 21, e il premio Lev Yashin per il miglior portiere, sono stati cancellati. Il duello tra Messi e Ronaldo era ormai diventato un grande classico, dal momento che i due dal 2008 si sono spartiti 11 degli ultimi 12 Palloni d'Oro (unica eccezione Modric nel 2018), con l'argentino in vantaggio per 6-5 dopo quello conquistato nel 2019. Niente da fare, se ne riparlerà l’anno ... Leggi su gqitalia

